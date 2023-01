ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kering von 572 auf 540 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Trotz der anhaltenden globalen Konjunkturunsicherheit dürfte der europäische Luxusgütersektor auch 2023 stark abschneiden, mit einem durchschnittlichen organischen Umsatzplus von 9 Prozent, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine stärkere Erholung in China und eine schneller als erwartete Rückkehr des chinesischen Tourismus könnte ihre Schätzungen und Bewertungsmultiplikatoren noch weiter steigen lassen. Für Kering reduzierte sie aber ihre 2023er Gewinnschätzung. Hier werde das Jahr wahrscheinlich von Unsicherheit geprägt sein, unter anderem wegen der Suche nach einem neuen Chefdesigner bei Gucci./edh/tih;