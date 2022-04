NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Kering nach Quartalsumsatzzahlen des Luxusgüterkonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 695 Euro belassen. Das vergleichbare Wachstum habe zwar seine Schätzung übertroffen, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch mehr zähle das selbst an seiner Prognose gemessen enttäuschende organische Wachstum bei der Marke Gucci. Zudem werde das zweite Quartal für das Unternehmen wohl schwieriger./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2022 / 14:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2022 / 14:50 / ET





