FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Kering von 470 auf 544 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. 2021 sollte ein Jahr der deutlichen Erholung im Luxusgütersegment werden mit einem durchschnittlichen währungsbereinigten Umsatzwachstum von 18 Prozent und einem Ergebnissprung (Ebit) von 95 Prozent, prognostizierte Analystin Francesca Di Pasquantonio in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen für den Sektor um durchschnittlich 4 Prozent. Mit Blick auf das Bewertungsniveau bleibt die Expertin aber vorsichtig./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2021 / 16:01 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.