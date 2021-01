NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering von 570 auf 650 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Luxusgüterkonzern insgesamt gewinne weiterhin Marktanteile hinzu und die meisten Marken hätten sich in den letzten Monaten auch besser entwickelt, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei Gucci aber dürfte eine vollständige Erholung noch Zeit in Anspruch nehmen./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2021 / 15:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.