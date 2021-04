NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Kering vor Quartalszahlen von 695 auf 725 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Für das Gesamtjahr rechnet Analystin Louise Singlehurst nun mit einem Umsatzwachstum auf Basis konstanter Währungen von 21 Prozent nach 14 Prozent zuvor. Die zuletzt schwächelnde Marke Gucci dürfte zur Konkurrenz des Luxusgüterherstellers wieder aufholen, schrieb sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2021 / 19:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.