Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Kering nach Quartalsumsatzzahlen des Luxusgüterunternehmens auf "Buy" mit einem Kursziel von 690 Euro belassen. Auf Konzernebene seien die Erlöse währungsbereinigt um ein Prozent gewachsen, während der Markt von einer Stagnation ausgegangen sei und sie von einem einprozentigen Rückgang, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ähnlich sehe die Entwicklung bei der wichtigen Marke Gucci aus, die im laufenden Jahr knapp zwei Drittel des operativen Ergebnisses (Ebit) beisteuern dürfte./gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2023 / 19:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



