NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering von 565 auf 655 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2023 sollte ein Übergangsjahr für den Luxusgüterkonzern werden, wobei die Geschäftsdynamik in der zweiten Hälfte zunehmen könnte, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für ihn stehe die Marke Gucci weiter im Fokus. Zum neuen Kursziel verwies Cereda auf seine aktualisierten Schätzungen sowie auf den ins Jahr 2024 verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie./gl/bek;