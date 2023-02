NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Kering nach Jahreszahlen für 2022 auf "Buy" mit einem Kursziel von 660 Euro belassen. Die Umsätze der Marke Gucci und das operative Konzernergebnis hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem Management-Aussagen zur Markendynamik von Gucci in den USA und China seien daher interessant./ck/mis;