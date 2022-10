NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering von 605 auf 565 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kernmarke Gucci dürfte sich auch weiterhin unterdurchschnittlich entwickeln, könne aber 2022 immer noch ein operatives Ergebnis (Ebit) von mehr als 4 Milliarden Euro erwirtschaften, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf dem aktuellen Kursniveau ergebe sich insofern eine Unterbewertung der anderen Vermögenswerte des Luxusgüterkonzerns./edh/ngu;