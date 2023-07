NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für K+S von 26 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die gesunkenen Düngerpreise lägen jetzt nahe dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2021 und zeigten eine Tendenz zur Bodenbildung, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In den kommenden Quartalen könnten die Kalidüngerpreise wieder steigen. Mit Blick auf die am 8. August anstehenden Quartalszahlen von K+S bevorzugt er dessen Aktie gegenüber der des Konkurrenten Yara - auch wegen der günstigeren Bewertung. Er senkte allerdings seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für K+S./gl/tih;