NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat K+S nach Quartalszahlen des Salz- und Düngerherstellers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen für 2023 und 2024. Er trug damit den deutlich gesunkenen Annahmen für die Kalidüngerpreise Rechnung, welche nur teilweise durch niedrigere Produktionskosten und das bessere Salzgeschäft kompensiert würden. Der Experte verwies zudem auf den gesenkten operativen Ergebnisausblick (Ebitda). Zum dennoch unveränderten Kursziel schrieb er, dass er den Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft verschoben habe./gl/mis;