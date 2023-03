NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S nach einem Treffen mit dem Management des Salz- und Düngerproduzenten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aussagen hätten sich weitgehend mit denen auf der Telefonkonferenz nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen gedeckt./bek/tih;