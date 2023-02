NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Preise für Kalidünger könnten ihren Boden nun bald finden, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch senkte er seine Gewinnerwartungen für den Düngerkonzern etwas, um höhere Kostenschätzungen zu reflektieren. Mit Blick auf die anstehenden Geschäftszahlen für 2022 dürfte K+S die Markterwartungen erfüllen./mis/men;