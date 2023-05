FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für K+S nach Zahlen von 26,50 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nach der Kalipreis-Hausse im zweiten Halbjahr 2021 und dem ersten Halbjahr 2022 suche der Markt aktuell noch sein neues Gleichgewicht, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. "Während der laufenden Preisnormalisierung halten sich die Landwirte in der Hoffnung auf noch lukrativere Schnäppchen zurück."/ag/tih;