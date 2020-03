FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für K+S von 11,00 auf 9,25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kali- und Salzkonzern sei in jüngster Vergangenheit von einem Wetter-Unglück ins nächste gedrängt worden und nun komme auch noch das Pech wegen des Coronavirus hinzu, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit sehr vorsichtigen Unternehmensprognosen für 2020./ajx/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2020 / 16:10 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2020 / 16:17 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.