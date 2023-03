FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für K+S von 24 auf 20 Euro reduziert und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte passte ihr Bewertungsmodell für den Düngerkonzern an die Zahlen für das vierte Quartal an. Daraus ergebe sich eine Senkung der Ergebnisschätzungen (Ebitda) für die Jahre 2023 und 2024 um 10 bis 12 Prozent, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/tih;