FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für K+S auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Das vierte Quartal des Düngerkonzerns sei ok gewesen, aber der Ausblick liege unter den Markterwartungen, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/edh;