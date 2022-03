HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat K+S nach den jüngsten Kursgewinnen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel hob Analyst Adrien Tamagno in einer am Montag vorliegenden Studie angesichts hoher Preise für Kalidünger aber von 20 auf 22 Euro an. Dank der hohen Absatzpreise könne der Düngerproduzent die Schulden weiter stark abbauen. Nach der Kursrally seit Januar sollten Anleger aber über Gewinnmitnahmen nachdenken./mis/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2022 / 17:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.