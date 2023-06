NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S nach zurückgezogenem Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Wichtig sei, dass der freie Barmittelfluss ungeachtet der schwachen Kalipreise noch immer positiv sei, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/tih;