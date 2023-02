HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für K+S vor Quartalszahlen von 30 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Düngemittelkonzern dürfte im vierten Quartal von stark gestiegenen Durchschnittsverkaufspreis profitiert haben, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Damit dürfte K+S das Ergebnisziel (Ebitda) für 2022 erreicht haben. Zuletzt seien die Kalipreise aber wieder in Richtung dauerhaft tragbareres Level gefallen./edh/mis;