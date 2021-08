FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für K+S nach der Ankündigung des Baus einer Kalimine durch den Konkurrenten BHP auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die Ankündigung der Düngerkonkurrenz sei zwar durchaus negativ, aber eher kurzfristig, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei der Einfluss auf das Weltkaliangebot eher gering und die zusätzlichen Kapazitäten könnten ab 2030 eventuell auch gut gebraucht werden./mis/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



