MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Zuvor hatte der Dünger- und Salzproduzent den Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts auf den Weg gebracht. Wenn der Deal gelinge, könnten die Kasseler rund zwei Drittel ihrer Nettoschulden tilgen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei den zudem veröffentlichten Geschäftszahlen sei der frei verfügbare Barmittelzufluss im vierten Quartal deutlich höher als vom Markt erwartet ausgefallen. Der Ausblick auf 2020 aber habe enttäuscht./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2020 / 16:39 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.