MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S auf "Add" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Mit Sanktionen gegen russische und belarussische Düngerexporteure könnten die Preise kurzfristig steigen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Möglicherweise blieben als Versorger für die westlichen EU-Märkte nurmehr K+S und die israelische ICL. Diese beiden Anbieter könnten die Nachfrage vermutlich nicht vollumfänglich bedienen./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2022 / 15:11 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.