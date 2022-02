MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S auf "Add" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Den langfristigen Kali-Liefervertrag der Vertriebsgesellschaft Canpotex der Hersteller Mosaic und Nutrien mit Indien und China werte er neutral für den deutschen Düngemittelkonzern, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine gute Nachfrage und hohe Kalipreise erschienen bereits im Aktienkurs von K+S eingepreist zu sein./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2022 / 08:49 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



