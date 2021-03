MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S angesichts eines testierten Jahresabschlusses 2020 mit nun veröffentlichten Eckdaten auf "Add" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Nach der beängstigenden Mitteilung der Bafin im Februar dürften Anleger erfreut auf das Testat reagieren, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal sei beim operativen Ergebnis (Ebitda) offenbar besser als erwartet verlaufen, der diesbezügliche Ausblick auf 2021 bleibe aber hinter den Erwartungen zurück. So früh im Jahr sei eine gewisse Vorsicht aber auch vernünftig./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2021 / 16:36 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



