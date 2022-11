NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 1248 auf 1436 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er habe die Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) der Tochter Grubhub angehoben, um damit den veränderten Gebühren Rechnung zu tragen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraus resultiere das neue Kursziel./mf/tih;