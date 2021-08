LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Just Eat Takeaway nach Zahlen für das zweite Quartal von 12 140 auf 9370 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross begründete das neue Kursziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Einbeziehung der Übernahme des US-Lieferdienstes Grubhub in sein Bewertungsmodell. Die Zahlen von Just Eat Takeaway zum zweiten Quartal hätten einige Punkte enthalten, die zuversichtlich stimmten. So habe das Management gesagt, dass die Investitionen erst einmal den Höhepunkt erreicht hätten./mis/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2021 / 20:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2021 / 04:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.