Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 3550 auf 3000 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferdienst sei im ersten Halbjahr erwartungsgemäß gewachsen, während das operative Ergebnis (Ebitda) und der Barmittelzufluss positiv überrascht hätten, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ergebnis- und Cashflow-Erwartungen lägen allerdings immer noch über dem Ausblick, und er sehe im zweiten Halbjahr Spielraum für weiter steigende Unternehmensziele. Zum gesenkten Kursziel verwies der Analyst auf die kurzfristig anhaltenden Herausforderungen und Diskussionen über die Qualität der Vermögenswerte./gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2023 / 13:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





