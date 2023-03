NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat Takeaway PENCE von 2103 auf 1986 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den jüngsten Refinanzierungsinitiativen der größeren Essenslieferdienste seien die Risiken deutlich gesunken, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Bilanzen hätten sich verbessert und die operativen Ergebnisse entwickelten sich positiv. Doch das Konjunkturumfeld laste weiter auf der Umsatzentwicklung, und die schwache Auftragslage werfe Fragen zu den langfristigen Wachstumsraten auf. Bei Just Eat Takeway sieht Diebel zunächst keinen weiteren Refinanzierungsbedarf. Mögliche Beteiligungsverkäufe wie etwa Grubhub seien derzeit eher unwahrscheinlich./gl/bek;