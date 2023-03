NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat Takeaway nach einer Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen von 2328 auf 2103 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Essenslieferant habe robuste Kennziffern vorgelegt, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Klarheit über das Umsatzwachstum 2023 sei aber begrenzt. Er passte seine Ergebnisprognosen für das laufende Jahr an./edh/tih;