NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 1913 auf 2100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel hob am Freitag seine Ergebnisschätzungen etwas an./ag/jha/;