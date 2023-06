NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Just Eat Takeaway auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Laut seiner eigenen Analyse diverser Bestellplattformen sortiert nach Postleitzahlen erwiesen sich die Essenslieferanten Deliveroo und UberEats generell teurer als Wettbewerber Just Eat Takeaway, wie Analyst William Woods in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb./tav/bek;