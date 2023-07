LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Just Eat Takeaway nach Zahlen von 1760 auf 1710 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Im Zahlenwerk des Essenslieferanten habe es in Summe mehr Positives als Negatives gegeben, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob besonders die Fortschritte beim operativen Ergebnis und dem freien Barmittelzufluss hervor. Er wartet auf mehr Vertrauen in das Wachstum oder einen möglichen Verkauf von Grubhub, bevor sein Blick auf die Aktie positiver werden könnte./ck/edh;