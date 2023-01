LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das vierte Quartal des Essenslieferanten sei - wenig überraschend -bezüglich Umsatzwachstum etwas langsam verlaufen, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das zweite Halbjahr 2022 sei das operative Ergebnis der Lieferando-Mutter aber sehr stark gewesen./ck/tav;