FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 35 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. "Das Glas ist halbvoll", schrieb Analystin Silvia Cuneo in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Halbjahresbericht. Die Ergebnisse des Essenslieferanten dürften bei inzwischen angemessen gesunkenen Erwartungen beruhigen. Das niedrigere Kursziel begründete die Expertin mit der Bewertungsmethode, nicht etwa ihren Schätzungen./ag/tav;