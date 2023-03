FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für die Aktie des Essenslieferdienstes Just Eat Takeaway nach detaillierten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Analystin Silvia Cuneo sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem beruhigenden Zahlenwerk nach der Vorabveröffentlichung. Sie geht aber nicht von weiteren positiven Impulsen für die Konsensschätzungen aus./ck/edh;