FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach einer außerordentlichen Hauptversammlung auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Aktionäre hätten alle Vorschläge abgesegnet, darunter auch den Verkauf des iFood-Anteils an Prosus, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/gl;