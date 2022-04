ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach einem Zwischenbericht zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 5500 Pence belassen. Die diesjährige Zielsetzung für das Bruttowarenvolumen sei gesenkt worden, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Einige am Markt hätten damit aber wohl schon gerechnet und auf der operativen Gewinnebene (Ebitda) sehe es besser aus. Ein potenzieller Verkauf von Grubhub könnte dem Kurs helfen, so seine Vermutung./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2022 / 06:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2022 / 06:16 / GMT



