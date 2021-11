NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Just Eat Takeaway auf "Buy" mit einem Kursziel von 8600 Euro belassen. Analyst Giles Thorne begrüßte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie eine vermeldete Partnerschaft des Essenslieferdienstes mit dem Lebensmittel-Lieferanten Instacart. Diese sei eine gute Ergänzung für die Plattform der US-Tochter Grubhub - und dies in einer geschäftskritischen Branche./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2021 / 11:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2021 / 11:10 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.