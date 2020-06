ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway.com auf "Buy" mit einem Kursziel von 9700 Pence belassen. Die Übernahme von Gruhub sei zunächst eher negativ aufgenommen worden, schrieb Analyst Hubert Jeaneau in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter anderem hätten Anleger die fehlenden Synergien bemängelt. Bei dem Essenslieferdienst gelte es aber, die bisherigen Erfolge bei Übernahmen zu berücksichtigen. Langfristig biete die Transaktion Potenzial auf dem wichtigen US-Markt./mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2020 / 22:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.