FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Jungheinrich von 48 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Halbjahr biete eine gute Basis, um dank der ungebrochenen Dynamik für Gabelstapler- und Logistikautomation das mittelfristige Acht-Prozent-Margenziel schon 2021 zu erreichen, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher erwarte er vom Strategie 2025+ Update im November neue Impulse und Ziele. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen an, die nun über den Marktschätzungen lägen./ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2021 / 10:51 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2021 / 11:04 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.