HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat Jungheinrich von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, obwohl das Kursziel von 48 auf 32 Euro gesenkt wurde. "Am Horizont ist mehr Licht als Schatten", schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er kappte seine Schätzungen, hob allerdings das Kurspotenzial der Papiere des Staplerkonzerns hervor./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2022 / 08:19 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2022 / 08:20 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.