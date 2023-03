Jungheinrich 34.08 CHF -3.51% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Jungheinrich von 34 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Analyst Peter Rothenaicher begründete sein neues Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit der Übernahme von Storage Solutions und günstigen mittel- bis langfristigen Aussichten des Gabelstapler- und Lagerspezialisten. 2022 dürfte der Konzern trotz schwieriger Rahmenbedingungen bei Umsatz und Betriebsergebnis (Ebit) mindestens am oberen Ende der Prognosen des Managements abgeschnitten haben./tav/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2023 / 11:31 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





