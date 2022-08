ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 US-Dollar belassen. Der von der US-Bank vierteljährlich anlässlich der Quartalszahlen vorzulegende 10-Q Bericht habe aufgedeckt, dass die Erträge von JPMorgan nunmehr bei einem Zinsanstieg sinken und nicht steigen dürften, schrieb Analystin Susan Roth Katzke in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies reflektiert der Expertin zufolge jedoch recht konservative Annahmen der US-Amerikaner./la /gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2022 / 08:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



