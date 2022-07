ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für JPMorgan vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 160 US-Dollar belassen. Die US-Bank gebe das Tempo für die Berichtssaison in der Branche vor, schrieb Analystin Susan Roth Katzke in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei dürfte das Management einen vorsichtig optimistischen Ton anschlagen. Dies sollte die Kombination aus gesamtwirtschaftlichen Sorgen und Zuversicht in die eigene Geschäftsentwicklung reflektieren. Letzteres speise sich aus einer Kombination verschiedener Faktoren wie etwa Rentabilität und Bilanzstärke./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2022 / 13:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



