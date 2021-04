FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat JPMorgan mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 184 US-Dollar je Aktie wieder in die Bewertung aufgenommen. Trotz der jüngsten Kursrallye sieht Analyst Timo Dums die Stärken der US-Bank noch nicht vollständig im Kurs abgebildet, insbesondere bei einer weiteren Erholung der US-Konjunktur. Zudem sei die aktionärsfreundliche Politik mit der Aussicht auf steigende Ausschüttungen sehr attraktiv, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertungsprämie sei angemessen./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2021 / 17:02 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2021 / 17:10 / MEZ





