NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für JPMorgan nach einem Treffen mit der Chefin des Aktiengeschäfts, Teresa Heitsenrether, auf "Hold" mit einem Kursziel von 117 US-Dollar belassen. Die Investmentbank habe in den vergangenen Jahren stark investiert und Marktanteile hinzugewonnen, schrieb Analyst Ken Usdin in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Geldhaus habe Plattformen erneuert, die Verbindungen in das Investment Banking und die Märkte verbessert und die Datenangebote gestärkt./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2022 / 22:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2022 / 22:35 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.