FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jost Werke nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Geschäfte in Asien und Amerika hätten schwächere Resultate in Europa ausgeglichen, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/men;