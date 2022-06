HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jost Werke von 74 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe trotz des Drucks auf die Lieferketten sowie der Rohstoff- und Logistikkosten ein starkes erstes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Mustafa Hidir in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er zweifele deshalb nicht daran, dass die Firma 2022 ihre Wachstums- und Gewinnziele erreichen werde./gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.