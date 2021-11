FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Jost Werke nach einer erhöhten Prognose von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum in Nordamerika beschleunige sich, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. In Europa hätten dagegen höhere Einkaufspreise und Frachtkosten belastet. Jost habe alles in allem angesichts einer schwankungsanfälligen Lieferkette die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells unter Beweis gestellt./men/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2021 / 08:13 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.